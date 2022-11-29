17:14 29 ноября Киев, Украина

Лидеры стран НАТО снова вернулись к идее поставить Украине истребители МиГ-29 и F-16, чтобы закрыть небо над страной и склонить москву к переговорам.

Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, Джеймс Ставридис.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной, учитывая успех, которого Зеленский и его военные добились на местах», — написал Ставридис в колонке для Bloomberg.

По его словам, украинская армия сильнее в сухопутной войне, но у россии все еще остается преимущество в воздухе. Также москва наносит массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Именно последнее обстоятельство подтолкнуло страны НАТО пересмотреть позицию по передаче Киеву истребителей, поскольку система ПВО страны не справляется с таким количеством ракет и дронов, утверждает Ставридис.

Кроме того, как заявил Ставридис Киев скорее всего получит не только самолеты, но и системы ПВО, батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и другую технику, которая сможет ещё больше усилить Украину и изменить ситуацию.



Польша еще в марте готовилась передать Украине до 33 советских истребителей МиГ-29, но США вмешались и запретили Варшаве оказывать такую военную помощь. По словам источников Spectator, это произошло вследствие закулисной договоренности между США и Китаем — последний попросил страны НАТО отказаться от поставок вооружений Украине в обмен на ядерное сдерживание президента рф владимира путина.

«Это сработало», — отметил китайский источник после того, как представители Национальной освободительной армии Китая связались с Генштабом россии и «обезвредили» ядерные угрозы путина, приказавшего 27 февраля привести ядерные силы страны в режим повышенной боевой готовности.

После этого в июне представитель США при НАТО Джулианна Смит исключала возможность передачи Украине истребителей F-16, несмотря на то, что российская армия в это время продвигалась и захватывала части Луганской области.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил страны НАТО «закрыть небо» над Украиной и поставить Киеву современные системы ПВО, а также истребители. После того как россия с 10 октября начала массированные ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, Германия и США в ускоренном порядке предоставили несколько современных установок ПВО Iris-T и NASAMS, которые защищают от ракетных ударов Вашингтон.