Членство в НАТО: Украине нужен план действий

17:18 08 Октябрь Киев, Украина

Глава государства Владимир Зеленский провел встречу с премьером Борисом Джонсоном, во время которой заявил, что Украине нужен План действий по членству в НАТО

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном на Facebook.

"О чем мы сегодня договорились - вчера я встречался с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, сегодня состоялась ключевая встреча Президента и Премьер-министра. Мы говорили о том, чтобы между нашими странами было во-первых - больше торговли, во-вторых - больше инвестиций в Украину, в-третьих - еще больше сотрудничества в сфере безопасности, и это очень круто что у нас есть такие партнеры", - сказал Кулеба.

По его словам, стороны также говорили о COVID-19, о доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой.