По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс можно и нужно решить безотлагательно. Как известно, Расмуссен – один из разработчиков проекта гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает The Guardian, Расмуссен выступил с предложением принять Украину в НАТО, но "не расширять гарантии коллективной самообороны" на территорию, находящуюся под оккупацией россии.
По мнению Расмуссена, частичное членство предупредило бы россию о том, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу. При этом он добавил, что это ни в коем случае не будет означать заморозку конфликта.
Также экс-генсек убежден, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать до следующего года.
Издание отмечает, что сторонников членства Украины в НАТО сдерживает пятая статья о коллективной обороне, то есть все страны-члены НАТО обязаны стать на активную защиту страны, на которую напали.
Поэтому Расмуссен уверен, что, если исключить из НАТО территорию, контролируемую россией, "угроза конфликта между россией и НАТО будет уменьшена". При этом рф должна получить четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет иметь последствия.
Как считает Расмуссен, членство Украины в НАТО удержало рф от ракетных, воздушных и других нападений из-за опасений конфронтации с Альянсом. В свою очередь это бы освободило украинские силы для выхода на линию фронта.
Напомним, еще в июне Расмуссен заявлял, что страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите Североатлантического союза Украина не получит гарантий членства и гарантий на переходный период.
Как известно, Расмуссен – один из разработчиков проекта гарантий безопасности для Украины.
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