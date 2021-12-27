"Членство Украины в НАТО или размещение там оружия альянса - это красная линия для Москвы" - Путин

08:21 27 Декабрь Киев, Украина





В начале декабря Москва представила проекты документов по безопасности, требуя, чтобы НАТО отказало в членстве Украине и другим бывшим советским странам и свернуло свои военные операции в Центральной и Восточной Европе.



Путин призвал Запад действовать оперативно, чтобы удовлетворить требования, предупредив, что Москве придется принять "адекватные военно-технические меры ", "если Запад продолжит свой агрессивный курс на пороге нашего дома." Президент России Владимир Путин заявил в минувшее воскресенье, что обдумает множество вариантов, если Запад не выполнит его требования о гарантиях безопасности, исключающих расширение НАТО на Украину.В начале декабря Москва представила проекты документов по безопасности, требуя, чтобы НАТО отказало в членстве Украине и другим бывшим советским странам и свернуло свои военные операции в Центральной и Восточной Европе.Путин призвал Запад действовать оперативно, чтобы удовлетворить требования, предупредив, что Москве придется принять "адекватные военно-технические меры ", "если Запад продолжит свой агрессивный курс на пороге нашего дома."

На просьбу указать, какой может быть такая реакция Москвы, он сказал в комментариях, переданных в воскресенье по российскому государственному телевидению, что "она может быть разнообразной", добавив без уточнения, что "это будет зависеть от того, какие предложения представят мне наши военные эксперты."



США и их союзники отказались предоставить России гарантии для Украины, которых хочет Путин, ссылаясь на принцип НАТО, согласно которому членство открыто для любой подходящей страны.



Они согласились начать переговоры с Россией по вопросам безопасности в следующем месяце, чтобы обсудить ее опасения.



Путин сказал, что переговоры с США пройдут в Женеве. Параллельно с этим планируется провести переговоры между Россией и НАТО, а также ожидается более широкое обсуждение под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



В своем выступлении, переданном в воскресенье, Путин сказал, что Россия представила требования в надежде на конструктивный ответ со стороны Запада.



"Мы сделали это с целью достижения согласованного дипломатического результата, который будет зафиксирован в юридически обязательных документах ", - сказал Путин.



Он подтвердил, что членство Украины в НАТО или размещение там оружия альянса - это красная линия для Москвы, которую Запад не позволит перейти.



"Нам некуда отступать "", - сказал он, добавив, что НАТО может разместить в Украине ракеты, которым потребуются всего четыре или пять минут, чтобы добраться до Москвы.



Также Путин выразил обеспокоенность тем, что США и их союзники могут попытаться затянуть переговоры по безопасности и использовать их в качестве прикрытия для наращивания военной мощи вблизи России.



В свою очередь, президент США Джо Байден предупредил Путина в ходе видеозвонка в начале этого месяца, что Россия столкнется с `` серьезными последствиями "" в случае нападения на Украину.



В ответ на это Россия продолжает отрицать намерение начать вторжение и обвиняет Украину в вынашивании планов попытаться силой вернуть контроль над территориями, удерживаемыми Москвой.