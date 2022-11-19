Число заключенных в колониях рф рекордно сократилось: зэки ушли на войну

11:47 19 ноября Киев, Украина

В мужских колониях рф в течение двух первых месяцев осени число заключенных сократилось на рекордные 23 тысячи человек. Такое изменение произошло на фоне вербовки в ЧВК Вагнера и отправки заключенных на войну в Украину. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает Медиазона со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний рф.

Отмечается, что таких резких скачков не было ни разу с 2010 года: даже самая массовая за последние годы амнистия освободила меньшее число россиян за столь короткое время.

Медиазона отмечает, что по данным ФСИН, на начало августа в исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек. Однако, к концу октября их число резко сократилось.

"Суммарно за два месяца из колоний исчезло больше 23 тысяч заключенных", - говорится в материале.

Сокращение тюремного населения происходит на фоне вербовки заключенных для участия в войне в отрядах ЧВК Вагнера, основатель которой Евгений Пригожин обещает осужденным свободу в обмен на участие в войне против Украины.

Сообщается, что число в 23 тысячи пропавших заключенных в целом совпадает с оценкой основательницы "Руси" сидящей Ольги Романовой: по ее подсчетам, к концу октября число завербованных ЧВК Вагнера перевалило за 20 тысяч, а к середине ноября - за 30 тысяч.

Напомним, в сентябре появилось видео, как Пригожин вербует зэков для войны в Украине.