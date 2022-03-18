Число задержанных на антивоенных акциях в России - более 700 человек

08:15 15 марта Киев, Украина

В России прошли очередные, воскресные, акции протеста против военных действий на территории Украины. Люди собираются в группы на главных площадях городов либо встают в одиночные пикеты. По данным «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом), уже задержаны около 700 человек.



Самое большое число задержанных зафиксировано в Москве — не менее 301. Первые задержания начались на Манежной площади около 13:20. Силовики призывали граждан в мегафоны покинуть место «возможного проведения акции, не согласованной с органами». Вход на площадь временно был перекрыт, затем доступ на площадь не ограничивали. Полиция проверяла документы у прохожих, некоторых сразу задерживали.



В Санкт-Петербурге, по оценкам правозащитников, были задержаны как минимум 142 человек. На площади возле Гостиного двора снова играл военный оркестр. Территория была огорожена заборами, автозаками и цепью ОМОНа — место было практически перекрыто, констатировали журналисты «Новой газеты».



К 17:42 задержано не менее 663 человек в 35 городах.



По данным ГУМВД, на антивоенной акции в Москве задержаны около 300 человек. Эта оценка почти совпадает с подсчетами правозащитников — 352 в столице. Всего, по данным «ОВД-Инфо», к 18:27 задержано больше 742 человек в 37 городах.