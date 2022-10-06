Число покинувших страну-агрессора вдвое превышает число мобилизованных - Данилов

"Нам доподлинно известно количество граждан российской федерации, которые на сегодняшний день призваны по тотальной мобилизации. Нам так же известно, что количество граждан призывного возраста, которые покинули рф, вдвое превышает количество мобилизованных. Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться. Но я хочу заметить, что в последнее время, после того, как путин сделал такую большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для россии, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии... Мы имеем огромное количество информации об отказе военных воевать, учиться... начинаются локальные бунты",- отметил Данилов.