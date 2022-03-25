Чичериной объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Правоохранители объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины российской певице Юлии Чичериной
Поклонница «русского мира» совершила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя. По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы.
Установлено, что 21 марта 2022 Чичерина прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.
Певице заочно объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. Подозреваемая будет объявлена в международный розыск, в настоящее время принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся.
Поклонница «русского мира» совершила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя. По украинскому законодательству подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы.
Установлено, что 21 марта 2022 Чичерина прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг.
Певице заочно объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. Подозреваемая будет объявлена в международный розыск, в настоящее время принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся.
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