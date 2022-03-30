Четыре условия для проведения выборов в ОРДЛО

Об этом он сказал на брифинге.

"Нет какого-то символического значения в этой дате - 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план... Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы его хотим, мы можем провести выборы.

Первое - выборы на оккупированных территориях могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы.

Второе - эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

Третье - эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ.