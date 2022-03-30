Четыре условия для проведения выборов в ОРДЛО
11:39 05 ноября Киев, Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
озвучил четыре обязательных условий, для проведения выборов на временно оккупированных территориях 31 марта.
Об этом он сказал на брифинге.
"Нет какого-то символического значения в этой дате - 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план... Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы его хотим, мы можем провести выборы.
Первое - выборы на оккупированных территориях могут состояться только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинской границы.
Второе - эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.
Третье - эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ.
Четвертое
- эти выборы должны состояться под наблюдением миссии БДИПЧ ОБСЕ", - заявил глава МИД
Украины.
По словам Кулебы, именно с таким предложением украинская сторона ведет переговоры с РФ в ТКГ.
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