Четыре удара авиации ВСУ по вражеским зенитно-ракетным комплексам

09:00 21 января Киев, Украина

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 21 января.

Также силы ПВО сбили два разведывательных БПЛА Орлан-10 и Мерлин-ВР.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Также сообщалось, что морпехи уничтожили вражескую САУ и склад боеприпасов врага.