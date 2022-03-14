Четвертый раунд переговоров с РФ. Названы причины расхождений

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о ходе переговоров Украины и РФ, которые проходят в понедельник, 14 марта, в режиме видеоконференции.

"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация сложно, но идет. Причина расхождений в том, что мы имеем очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал он в твиттер.

А еще Украина – это современность. У наших ноутбуки на столе, а там – бумажки. Санкции в действии?)