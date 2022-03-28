Четвертый раунд переговоров рф и Украины пройдет сегодня в Турции

Очередной раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией начнется сегодня в Турции.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращение, публикованном на сайте ОП.
Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия рассказал в Facebook, что они состоятся 28–30 марта.
"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это хорошо. Посмотрим на результат", – сказал президент.
Зеленский добавил, что приоритеты Украины на переговорах – суверенитет и территориальная целостность.
"На очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28–30 марта", – написал Арахамия.
В директорате по коммуникациям администрации президента Турции также подтвердили эту информацию.
"Наш президент Реджеп Эрдоган и президент России Путин договорился, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле", – говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии