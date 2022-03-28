Четвертый раунд переговоров рф и Украины пройдет сегодня в Турции

11:29 28 марта Киев, Украина



Очередной раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией начнется сегодня в Турции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращение, публикованном на сайте ОП.

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия рассказал в Facebook, что они состоятся 28–30 марта.