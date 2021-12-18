Четвертая сессия Верховной Рады начнется 1 сентября: предложение депутатов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3798, которым предлагают начать 1 сентября четвертую сессию парламента девятого созыва. Документ также предусматривает, что она закончится 22 января 2021 года.

Инициаторами проекта постановления стали пять депутатов из фракции “Слуга народа” Сергей Кальченко, Артем Культенко, Павел Фролов, Людмила Марченко и Оксана Гринчук, а также два парламентария из ОПЗЖ Юрий Загородний и Наталья Приходько.

В частности, депутаты предлагают открыть четвертую сессию 1 сентября и в тот самый день провести пленарное заседание.

Согласно календарному плану на сайте Верховной Рады, третья сессия парламента заканчивается 17 июля. Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл третью сессию 4 февраля 2020 года.

За это время Верховная Рада успела поработать в условиях карантина. Так, 17 марта депутаты проголосовали за то, чтобы не проводить пленарные заседания, а работать в комитетах. Изначально в таком режиме парламент должен был работать до окончания карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Однако в мае депутаты вернулись к обычному режиму работы. Во время “карантинного режима” депутаты время от времени собирались на внеочередные заседания.

При этом, по данным “Комитета избирателей Украины”, часть депутатов прогуливали заседания комитетов даже онлайн. Таких состоялось 29 заседаний комитетов, во время которых парламентарии присутствовали 406 раз, отсутствовали– 68 раз. В среднем игнорировали такие заседания 17% народных депутатов.