Четверо из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ покинули ЗАЭС

Сегодня, 5 сентября, четверо из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули станцию.
Об этом сообщает Энергоатом.
Напомним, войска рф обстреливали Энергодар из минометов и автоматов. Также враг задействовал вертолеты.
Россияне складируют боеприпасы прямо в помещениях АЭС, что в случае их детонации может привести к ядерной катастрофе страшнее Чернобыля.
Россияне складируют боеприпасы прямо в помещениях АЭС, что в случае их детонации может привести к ядерной катастрофе страшнее Чернобыля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии