Четверо из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ покинули ЗАЭС

13:10 05 сентября Киев, Украина

Сегодня, 5 сентября, четверо из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули станцию.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, войска рф обстреливали Энергодар из минометов и автоматов. Также враг задействовал вертолеты.



Россияне складируют боеприпасы прямо в помещениях АЭС, что в случае их детонации может привести к ядерной катастрофе страшнее Чернобыля.