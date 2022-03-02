Чета Зеленских в Великобритании встретится с членами королевской семьи

В Великобритании начался официальный визит президента Украины и первой леди Владимира и Елены Зеленских.
Об этом сообщил сайт президента.
Программа визита
- переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном;
- подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве;
- подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита предусмотрена аудиенция Владимира и Елены Зеленских с Их Королевскими Высочествами Герцогом и герцогиней Кембриджскими.
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