Чета Зеленских в Великобритании встретится с членами королевской семьи

14:26 07 Октябрь Киев, Украина

В Великобритании начался официальный визит президента Украины и первой леди Владимира и Елены Зеленских.
 
Об этом сообщил сайт президента.

Программа визита
  • переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном;
  • подписание украинского-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве;
  • подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита предусмотрена аудиенция Владимира и Елены Зеленских с Их Королевскими Высочествами Герцогом и герцогиней Кембриджскими.
"Запланированы также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой бирже и встреча с британскими инвесторами", – говорится в сообщении.