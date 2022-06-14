Черногория арестовала активы депутатов госдумы рф и главного куратора кремлевской пропаганды

09:23 14 июня Киев, Украина

Присоединившись к санкциям Евросоюза против россии, Черногория применила ограничительные меры относительно собственности 34 граждан россии, среди которых депутаты и чиновники.





Так, в списке есть депутаты российской госдумы от "единой россии" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой россии" (Дмитрий и Андрей Кузнецовы).



Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности россии Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента рф Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.



По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации. Список россиян , чьи активы Черногория арестовали на своей территории, опубликовало издание Vijesti.Так, в списке есть депутаты российской госдумы от "единой россии" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой россии" (Дмитрий и Андрей Кузнецовы).Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности россии Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента рф Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации.

Арестованными активами российских чиновников преимущественно является недвижимость, расположенная в трех городах – Херцег-Новый, Будва и Жабляк. В то же время, не исключено, что этим имуществом россияне владеют через подставные компании.