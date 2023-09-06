Черное море не должно остаться под контролем россии - президент Грузии

Президент Грузии
Саломе Зурабишвили заявила, что Черное море нельзя оставлять под контролем россии, которая руководствуется милитаристскими амбициями и препятствует свободному судоходству и глобальным поставкам продовольствия.
Зурабишвили выступила с этим заявлением во время онлайн-выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.
"Эта война еще раз продемонстрировала глобальную важность нашего региона, утвердила аргументы, что Черное море однозначно является неделимой основой для европейской стабильности и безопасности. Это море, которое нельзя оставлять под контролем власти, которая готова из собственных милитаристских амбиций изменить морскую безопасность и свободный транзит, а также мешать глобальным поставкам продовольствия", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что российско-украинская война также показала, что стабильной и безопасной Европы не существует без того, чтобы охватывать "весь континент - от Лиссабона до Тбилиси".
"Эта война также продемонстрировала, что деоккупация, освобождение всех территорий является абсолютной предпосылкой для мира и стабильности", - акцентировала Президент Грузии.
По ее словам, единство и решимость Европы является решающим для победы Украины и не менее решающим для будущей безопасности Грузии и Молдовы.
"Противостоя новым волнам давления, угроз и многих провокаций, что приводит к гибридной войне, наши люди продемонстрировали, что они в дальнейшем готовы усилить евроинтеграционный путь наших стран. Мы видим единую перспективу - Грузия должна, и я надеюсь, что она получит статус кандидата и присоединится к Украине и Молдове на пути в ЕС", - отметила Зурабишвили.
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