Черное море не должно остаться под контролем россии - президент Грузии

19:00 23 августа Киев, Украина





Зурабишвили выступила с этим заявлением во время онлайн-выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Черное море нельзя оставлять под контролем россии, которая руководствуется милитаристскими амбициями и препятствует свободному судоходству и глобальным поставкам продовольствия.Зурабишвили выступила с этим заявлением во время онлайн-выступления на третьем Международном саммите Крымской платформы.

"Эта война еще раз продемонстрировала глобальную важность нашего региона, утвердила аргументы, что Черное море однозначно является неделимой основой для европейской стабильности и безопасности. Это море, которое нельзя оставлять под контролем власти, которая готова из собственных милитаристских амбиций изменить морскую безопасность и свободный транзит, а также мешать глобальным поставкам продовольствия", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что российско-украинская война также показала, что стабильной и безопасной Европы не существует без того, чтобы охватывать "весь континент - от Лиссабона до Тбилиси".

"Эта война также продемонстрировала, что деоккупация, освобождение всех территорий является абсолютной предпосылкой для мира и стабильности", - акцентировала Президент Грузии.



По ее словам, единство и решимость Европы является решающим для победы Украины и не менее решающим для будущей безопасности Грузии и Молдовы.