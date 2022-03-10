Чернобыльская АЭС полностью обесточена – «Укрэнерго»

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Боевые действия продолжаются, что пока делает невозможными ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", – говорится в сообщении.