Чернобыльская АЭС полностью обесточена – «Укрэнерго»
12:35 09 Март Киев, Украина
В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Боевые действия продолжаются, что пока делает невозможными ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", – говорится в сообщении.
Напоминаем, системы мониторинга ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.
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