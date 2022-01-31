Чернигов: Шмыгаль осмотрел больницу для тяжелых COVID-пациентов

15:34 12 Май Киев, Украина

Глава правительства Денис Шмыгаль посетил Черниговскую областную больницу, которая согласно реализации программы президента «EMERGENCY 2020», определена как опорная и принимает пациентов с тяжелой формой COVID.

Об этом премьер-министр сообщил в Телеграме.

"Осмотрели Черниговскую областную больницу. Согласно реализации программы Президента Украины «Emergency 2020» учреждение определено как опорная больница, которая будет предоставлять высококвалифицированную круглосуточную помощь. Сегодня учреждение также принимает пациентов с тяжелой формой коронавируса . Благодарен лично медицинским работникам за непосильный труд", - написал он.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что команда больницы в круглосуточном режиме обеспечивает проведение современных методик диагностики и лечения острых инсультов. С февраля этого года в больнице заработало вновь созданное отделение интенсивной терапии острых инсультов.

По сообщению Шмыгаля, в ближайшее время в Черниговской областной больнице будет завершена модернизация приемного отделения экстренной медицинской помощи, и учреждение получит новое современное оборудование.

Также Шмыгаль ознакомился с работой отделения лучевой терапии и линейного ускорителя Черниговского медицинского центра современной онкологии. Он отметил, что в 2020 году учреждение стало действительным членом Ассоциации онкогинекологов Центральной и Восточной Европы.



Шмыгаль добавил, что онкоцентр показал высокие результаты выполнения сложных операций и отмечен за высокий уровень предоставления химиотерапевтического и лучевого лечения.



Программа Президента Украины Emergency-2020 является частью Национальной программы «Большое строительство». Программа предусматривает обустройство приемных отделений опорных больниц в едином стандарте - от подбора цвета до расположения комнат. Все больницы будут иметь соответствующий перечень оборудования, которое должно обеспечить доступность всех медицинских услуг. Главная цель проекта - создать комфортные для пациента условия.