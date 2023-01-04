Череватый оценил возможность наступления рф в Харьковском направлении

18:08 04 января Киев, Украина

Агрессор в настоящее время не создает новые крупные группировки на Харьковском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в общенациональном телемарафоне, в среду, 4 января.



Он ответил таким образом на вопрос, начнут ли россияне наступление на Харьков после начала морозов.