Череватый оценил возможность наступления рф в Харьковском направлении

Агрессор в настоящее время не создает новые крупные группировки на Харьковском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в общенациональном телемарафоне, в среду, 4 января.
Он ответил таким образом на вопрос, начнут ли россияне наступление на Харьков после начала морозов.
Он ответил таким образом на вопрос, начнут ли россияне наступление на Харьков после начала морозов.
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