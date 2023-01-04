Череватый оценил возможность наступления рф в Харьковском направлении

18:08 04 января Киев, Украина

Агрессор в настоящее время не создает новые крупные группировки на Харьковском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в общенациональном телемарафоне, в среду, 4 января.

Он ответил таким образом на вопрос, начнут ли россияне наступление на Харьков после начала морозов.
 
"Трудно говорить, что захотят россияне, когда замерзнет земля, здесь гораздо ценнее слушать генерала Буданова, у которого лучшая и самая обновленная информация на этом направлении. Насколько я помню, о создании больших новых группировок на Харьковском направлении речь не шла", - отметил Череватый.