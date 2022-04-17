Чем закончится для России попытка использования ядерного оружия, - Арестович

10:33 17 апреля Киев, Украина

Всё чаще в наше время звучит угроза ядерной войны. Эта угроза исходит от агрессивной и непоследовательной в своих поступках ядерной державы во главе которой стоит безумный руководитель. Чем может обернуться для мира первый удар ядерного оружия?

Если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины, война незамедлительно перейдет на российские земли. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в субботу, 16 апреля.

"Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть россияне" будут отброшены. Эта риторика уже не поможет", - сказал эксперт.

По его словам, после использования ядерного оружия властями РФ "может начаться резня".

"Тогда практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что никого из наших тогда будет не остановить. Даже центральное командование не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, а оно им надо?" - отметил Арестович.

Кроме того, советник спрогнозировал, что, если в Кремле решатся на такой шаг, в войну сразу вмешается НАТО и призовет Китай присоединиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, и страны мира должны быть к этому готовы.