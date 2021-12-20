Чем закончились уголовные дела против экс нардепов

15:50 07 Июль Киев, Украина



Последним нардепом, с которого было снят иммунитет (в октябре 2019 года), был нардеп Ярослав Дубневич.

Мы выяснили, чем закончились уголовные производства против нардепов лишенных депутатской неприкосновенности.



С момента отмены депутатской неприкосновенности, на один народный депутат не задержали за уголовные проступки.Последним нардепом, с которого было снят иммунитет (в октябре 2019 года), был нардеп Ярослав Дубневич.Мы выяснили, чем закончились уголовные производства против нардепов лишенных депутатской неприкосновенности.

Первым нардепом, которого лишили неприкосновенности за экономические преступления был Ефим Звягильский. В ноябре 1994 года Рада согласилась на его привлечение к уголовной ответственности по делу о хищении 19,9 млн долларов. В итоге дело было закрыто, все обвинения со Звягильского сняты. Сам он был неизменным нардепом-мажоритарщиком с I по VIII созывы Рады и даже на правах старшего парламентария открывал первые заседания после очередных выборов. Только последний созыв стал исключением, поскольку Звягильский не баллотировался.

Далее неприкосновенности лишился бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, за арест которого 17 февраля 1999 года проголосовало 310 нардепов. Лазаренко подозревали в хищении 200 млн долларов, даче взятки и злоупотреблении служебным положением. Уголовное дело так и не было раскрыто, подозрение не снято.



Впоследствии Лазаренко убежал из Украины, был арестован на границе США с панамским паспортом и приговорен к лишению свободы на 9 лет по американским законам.



В 2000 году Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Николая Агафонова по делу о хищении госимущества, которое было закрыто в связи со смертью подозреваемого.





Тогда же нардеп Виктор Жердицкий был лишен неприкосновенности и проходил по делу о присвоении 86 млн немецких марок. В Украине дело закрыли, а в Германии Жердицкий получил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. После освобождения Жердицкий подал апелляцию и получил от немецкой стороны 108 тыс. компенсации.

Единственным нардепом, которого удалось привлечь к уголовной ответственности в Украине, был Виктор Лозинский. В 2009 году его обвинили в умышленном убийстве и досрочно лишили полномочий нардепа. Затем он пытался выйти из тюрьмы по закону Савченко, но проиграл суд. Лозинский отбыл наказание в виде лишения свободы 6 лет и был освобожден досрочно. Судимость снята.



С Олега Царева виюне 2014 года Рада сняла



виюне 2014 года Рада сняла неприкосновенность , которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и свержение конституционного строя в Украине. Дело до сих пор не закрыто, но пока Царев скрывается от следствия в РФ.

2015-й стал своеобразным звездопадом среди парламентариев. В июне лишили неприкосновенности Сергея Клюева, фигурировавшего в деле о мошенничестве и завладении бюджетными средствами. Производство не закрыто. Клюев скрывается от правоохранительных органов.

Сергей Мельничук лишился депутатского иммунитета из-за дела о привлечении батальона «Айдар» к похищению директора предприятия «Укрспирт». Производство не закрыто. Мельничук освобожден из-под ареста под залог в размере 365,4 тыс. грн.



Игоря Мосийчука подозревали в незаконном обогащении, но также впоследствии отпустили из-под стражи.



Александр Онищенко и Вадим Новинский в 2016 году были лишены неприкосновенности. Первый скрывается за границей и обещает обнародовать пленки с компроматом, а второй переизбрался в Раду VIII созыва.



Андрея Артеменко в 2017 году попытались привлечь к уголовной ответственности за государственную измену, но он бежал за границу. Дело не закрыто. Олеся Довгого не смогли посадить за злоупотребление служебным положением из-за отсутствия доказательств.





Максима Полякова и Борислава Розенблата обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря. Сейчас идет судебный процесс. Рада согласилась на снятие неприкосновенности, но не хватило голосов для ареста нардепов.

Михаил Добкин, продолжается судебный процесс по делу о мошенничестве в земельных делах.



Евгений Бакулин в 2018 году бежал за границу после снятия неприкосновенности и попытки привлечь его к ответственности по делу о присвоении 3,2 млрд грн. Производство до сих пор не закрыто.



Надежду Савченко лишили неприкосновенности и в тот же день арестовали под аккомпанемент телекамер. Ее подозревали в покушении на госпереворот, государственной измене и подготовке теракта и убийств первых лиц государства. Якобы она собиралась забросать гранатами зал заседаний Верховной рады. Через год Савченко выпустили из-под ареста даже без залога. Прокуроры странным образом забыли попросить суд продлить содержание под стражей.



Ярослава Дубневича нардепы лишили неприкосновенности последним. Он фигурирует в деле о хищении государственных средств на сумму 93 млн грн. После ареста Дубневич был освобожден под залог в размере 90 млн грн. Уголовное производство не закрыто.

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