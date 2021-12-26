Чем угрожает России вторжение в Украину

Соглашаясь на дальнейшие переговоры о безопасности на востоке Европы, о нежелании воевать и даже заявляя об отводе войск от границ с Украиной, Владимир Путин ни разу не озвучил гарантированного отказа от нападения на нашу страну. Хотя, как утверждают западные аналитики, есть несколько факторов, которые удерживают Кремль от военной атаки. Прежде всего – это тысячи погибших российских воинов.

Уровень подготовки

После начала российской агрессии в 2014 году Украина сегодня имеет технически оснащенную сильную армию, а главное – мотивацию к защите своей земли. Поэтому, даже имея численное превосходство и современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, Россия понесет огромные потери в живой силе, если осмелится напасть на Украину.

Поэтому Бен Ходжес из центра анализа европейской политики (CEPA) считает, что о полном захвате территории Украины не может быть и речи. Единственное, на что может решиться РФ, это путем вторжения создать себе сухопутный доступ к Крыму и Черному морю, - утверждают эксперты CEPA.

"Но и эта ограниченная цель приведет к большим российским потерям", - говорится в материале.

По мнению Симона Веземана из Стокгольмского международного института исследования мира, Россия заплатит слишком большую цену и Путин вынужден будет дать ответ своему народу за многотысячные потери в первые дни военных действий.

"…Попробуйте вторгнуться в такую страну, как Украина, с населением, которое явно настроено против вас, вооруженным до зубов, где большинство мужчин имеют хотя бы элементарную военную подготовку, которую до сих пор помнят… Это Чечня, умноженная на десять, или Грузия, умноженная на 30″, - подчеркнул Веземан.

Современное вооружение

Как рассказал аналитик Международного института стратегических исследований Йоханн Мишель, возможно, России попробует “парализовать командование и заблокировать связь с полевыми частями” с помощью радиоэлектронных средств. Но имеющая хороший опыт ведения боевых действий и обладая средствами ПВО ближнего действия, хорошее противотанковое оружие, включая ракеты Javelin, украинская армия способна задержать любое наступление войск РФ.

К тому же армия Украины хорошо оснащена БПЛА Bayraktar, эффективность использования которых уже доказана в военных действиях на Кавказе, Ближнем Востоке и в Африке.

Россия против Bayraktar может выставить мобильную систему ПВО Панцирь, которая, по непроверенным российским данным сбила в Сирии 40 Bayraktar. Но факты говорят о 23 комплексах Панцирь, уничтоженных там ударами Bayraktar.

С 2015 года комплексы Панцирь появлялись на Донбассе, а затем в Крыму. По информации, поступившей от InformNapalm, Россия планирует вернуть эти комплексы из Крыма на Донбасс.