Чем угрожает России вторжение в Украину

Соглашаясь на дальнейшие переговоры о безопасности на востоке Европы, о нежелании воевать и даже заявляя об отводе войск от границ с Украиной, Владимир Путин ни разу не озвучил гарантированного отказа от нападения на нашу страну. Хотя, как утверждают западные аналитики, есть несколько факторов, которые удерживают Кремль от военной атаки. Прежде всего – это тысячи погибших российских воинов.
Уровень подготовки
После начала российской агрессии в 2014 году Украина сегодня имеет технически оснащенную сильную армию, а главное – мотивацию к защите своей земли. Поэтому, даже имея численное превосходство и современные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, Россия понесет огромные потери в живой силе, если осмелится напасть на Украину.
Поэтому Бен Ходжес из центра анализа европейской политики (CEPA) считает, что о полном захвате территории Украины не может быть и речи. Единственное, на что может решиться РФ, это путем вторжения создать себе сухопутный доступ к Крыму и Черному морю, - утверждают эксперты CEPA.
По мнению Симона Веземана из Стокгольмского международного института исследования мира, Россия заплатит слишком большую цену и Путин вынужден будет дать ответ своему народу за многотысячные потери в первые дни военных действий.
Современное вооружение
Как рассказал аналитик Международного института стратегических исследований Йоханн Мишель, возможно, России попробует “парализовать командование и заблокировать связь с полевыми частями” с помощью радиоэлектронных средств. Но имеющая хороший опыт ведения боевых действий и обладая средствами ПВО ближнего действия, хорошее противотанковое оружие, включая ракеты Javelin, украинская армия способна задержать любое наступление войск РФ.
К тому же армия Украины хорошо оснащена БПЛА Bayraktar, эффективность использования которых уже доказана в военных действиях на Кавказе, Ближнем Востоке и в Африке.
Россия против Bayraktar может выставить мобильную систему ПВО Панцирь, которая, по непроверенным российским данным сбила в Сирии 40 Bayraktar. Но факты говорят о 23 комплексах Панцирь, уничтоженных там ударами Bayraktar.
С 2015 года комплексы Панцирь появлялись на Донбассе, а затем в Крыму. По информации, поступившей от InformNapalm, Россия планирует вернуть эти комплексы из Крыма на Донбасс.
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