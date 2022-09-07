Чем опасен для Украины отчет МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

09:53 07 сентября Киев, Украина

Как пишут аналитики Института исследования войны, в отчете МАГАТЭ описаны многочисленные способы, которыми российские оккупационные власти и военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию ЗАЭС. В отчете нет попытки определить кто несет ответственность за обстрелы, повредившие станцию, но содержится призыв ко "всем соответствующим сторонам" принять меры для улучшения ситуации.

"Умеренность и кажущаяся нейтральность этих формулировок могут затмить предельно четкое изложение действий россии, подрывающих безопасность АЭС, и тот факт, что в отчете Украине не приписываются какие-либо опасные действия", - отмечают аналитики.

Таким образом, отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий россии, которые создали и сохраняют опасность ядерной катастрофы в Украине.



россияне создали на ЗАЭС условия, повышающие риск возникновения аварийной ситуации и значительно увеличивающие опасность того, что оперативный персонал не сможет эффективно отреагировать.



/>путин, как считают эксперты, мог бы попытаться использовать опасения, которые вызывают его действия, для принуждения МАГАТЭ и международного сообщества к фактическому признанию права россии на участие в эксплуатации ЗАЭС. А это он мог бы изобразить, как фактическое признание оккупации россией юга Украины, считают аналитики.



Также путин может попробовать создать процесс, аналогичный минскому, в котором россия рассматривалась, как нейтральная сторона, а не участник конфликта.