Чем опасен для Украины отчет МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

Как пишут аналитики Института исследования войны, в отчете МАГАТЭ описаны многочисленные способы, которыми российские оккупационные власти и военные ставят под угрозу безопасную эксплуатацию ЗАЭС. В отчете нет попытки определить кто несет ответственность за обстрелы, повредившие станцию, но содержится призыв ко "всем соответствующим сторонам" принять меры для улучшения ситуации.
Таким образом, отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий россии, которые создали и сохраняют опасность ядерной катастрофы в Украине.
россияне создали на ЗАЭС условия, повышающие риск возникновения аварийной ситуации и значительно увеличивающие опасность того, что оперативный персонал не сможет эффективно отреагировать.
/>путин, как считают эксперты, мог бы попытаться использовать опасения, которые вызывают его действия, для принуждения МАГАТЭ и международного сообщества к фактическому признанию права россии на участие в эксплуатации ЗАЭС. А это он мог бы изобразить, как фактическое признание оккупации россией юга Украины, считают аналитики.
Также путин может попробовать создать процесс, аналогичный минскому, в котором россия рассматривалась, как нейтральная сторона, а не участник конфликта.
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