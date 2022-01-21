Чем объясняется смена главы порта "Южный"

18:37 07 Сентябрь Киев, Украина

Причину увольнения руководителя порта "Южный" Александра Олейника, объяснил минифраструктуры Владислав Криклий

«Таково было решение, скажу даже, об этом дискутировали. Господину Олейнику предложили даже двигаться с повышением, сейчас как раз об этом ведем переговоры», – заявил Криклий.

По его словам, после того, как профсоюзы узнали причину увольнения, передумали устраивать забастовку.



Криклий также отметил, что в Украине нет единой системы начисления зарплаты руководителям портов, все зависит от размера порта и того, сколько он зарабатывает для государства.



Отметим, Александр Олейник занимал должность исполняющего обязанности директора порта «Южный» с ноября 2019 года. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что по итогам первого полугодия 2020-го порт увеличил объемы грузооборота до 10,6 млн тонн: это на 58% больше запланированных показателей и на 61% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае порт также установил рекорд по перевалке грузов.



19 августа Кабинет министров уволил Олейника.