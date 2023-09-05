Чехия ужесточает санкции: главный ракетостроитель россии в списке

08:41 17 августа Киев, Украина

На заседании, состоявшемся 16 августа, Правительство Чехии приняло решение расширить список санкций, в частности, внести Бориса Обносова, руководителя российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), чьи разработки применялись в обстрелах Украины.



По информации, обнародованной на веб-ресурсе Министерства иностранных дел Чехии, последний перечень санкций теперь включает Бориса Обносова, его дочь Ольгу Зорикову и ее супруга Ростислава.



Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года. Кроме того, он обладает имуществом, оцененным в более 100 миллионов чешских крон, расположенным в различных районах страны, включая Прагу, где его видели в этом году.

"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", - прокомментировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Борис Обносов занимает руководящую должность в государственной холдинговой компании КТРВ, которая специализируется на производстве вооружений и поставках вооруженным силам россии.



По данным чешского правительства, семья Зориковых извлекала выгоду из своих связей с Обносовым, владея роскошной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Ольга Зорикова владеет 20% акций КТРВ.