Чехия признала преступления армии рф геноцидом украинского народа

11 мая Сенат Чехии признал геноцидом украинского народа преступления, совершаемые российскими военными в Украине.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Чешские сенаторы заявили, что россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.
Кроме того, верхняя палата парламента Чехии осудила многочисленные военные преступления россии в Бородянке, Буче, Ирпене и Мариуполе, задокументированные ООН, ОБСЕ и международными организациями по правам человека, свидетельствующими о терроре против населения, массовых казнях, депортации сотен тысяч человек.
Также сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые россия совершает систематически и масштабно, заявив, что они являются проявлениями геноцида против украинского народа.
Чешские парламентарии требуют от рф вывести свои войска из Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны, а также гуманитарное право и не ограничивать гуманитарные коридоры.
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