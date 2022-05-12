Чехия признала преступления армии рф геноцидом украинского народа

19:43 11 мая Киев, Украина





Об этом 11 мая Сенат Чехии признал геноцидом украинского народа преступления, совершаемые российскими военными в Украине.Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом Украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украины статуса кандидата на членство в ЕС”, – отметил он.

Чешские сенаторы заявили, что россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.



Кроме того, верхняя палата парламента Чехии осудила многочисленные военные преступления россии в Бородянке, Буче, Ирпене и Мариуполе, задокументированные ООН, ОБСЕ и международными организациями по правам человека, свидетельствующими о терроре против населения, массовых казнях, депортации сотен тысяч человек.



Также сенат осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые россия совершает систематически и масштабно, заявив, что они являются проявлениями геноцида против украинского народа.



Чешские парламентарии требуют от рф вывести свои войска из Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны, а также гуманитарное право и не ограничивать гуманитарные коридоры.