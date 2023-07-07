Чехия предоставит Украине вертолеты и боеприпасы в ближайшее время

В скором времени Чехия предоставит Украине вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.
Кроме того, он поделился информацией о том, что Чехия будет активно участвовать в подготовке пилотов, включая пилотирование истребителей F-16.
Также планируется передача симуляторов, чтобы украинские пилоты могли проводить тренировки прямо на своей территории.
Также планируется передача симуляторов, чтобы украинские пилоты могли проводить тренировки прямо на своей территории.
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