Чехия отправила Украине танки и бронемашины, речь идет о нескольких десятках не модернизированных танков Т-72 и бронемашинах БМП-1.
Об этом сообщило местное издание Echo24.
Об этом сообщило местное издание Echo24.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова косвенно подтвердила факт отправки вооружений, но без подробностей — чтобы не помогать российской армии.
Это первые поставки тяжелого вооружения Киеву с начала войны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны Чехии и Словакии.
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