Чехия отправила Украине танки и бронемашины

"Я понимаю простое человеческое любопытство и тех, кто хочет узнать, что мы поставляем в Украину, но не могу сказать вам больше. Там бушует война, и мы не будем облегчать жизнь Z-киллерам! Поверьте, мы отправляем необходимое военное оборудование украинским друзьям и продолжим это делать", - написала Чернохова.