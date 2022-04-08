Чехия отправила Украине танки и бронемашины

19:45 05 апреля Киев, Украина

Чехия отправила Украине танки и бронемашины, речь идет о нескольких десятках не модернизированных танков Т-72 и бронемашинах БМП-1. 

Об этом сообщило местное издание Echo24.
 
Министр обороны Чехии Яна Чернохова косвенно подтвердила факт отправки вооружений, но без подробностей — чтобы не помогать российской армии.
"Я понимаю простое человеческое любопытство и тех, кто хочет узнать, что мы поставляем в Украину, но не могу сказать вам больше. Там бушует война, и мы не будем облегчать жизнь Z-киллерам! Поверьте, мы отправляем необходимое военное оборудование украинским друзьям и продолжим это делать", - написала Чернохова.
Это первые поставки тяжелого вооружения Киеву с начала войны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны Чехии и Словакии.