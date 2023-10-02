Чехия оказывает военную помощь Украине и может присоединиться к восстановлению

12:56 02 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что чешские компании очень успешно предоставляют услуги и тяжелую технику для украинской армии, и надеется, что также смогут приобщиться к реконструкции.

Об этом он сказал перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза, впервые в истории проходящей в Киеве.



Министр отметил, что сегодня главы МИД собрались, чтобы продемонстрировать единство и поддержку Украины.

"Чехия действительно делает достаточно много, чтобы помочь Украине. Прежде всего, что касается военной помощи, мы отправляем боеприпасы, тяжелую технику. Мы помогаем Украине гуманитарной помощью. Мы присоединились к плану Зеленского из 10 пунктов (к формуле мира, — ред.) "Что касается усилий по достижению мира: мы сопредседателем в группе по ядерной безопасности, которая была номером один. А также Чехия приняла полмиллиона беженцев от войны, которым мы предоставляем убежище и жилье", - сказал Липовский.

По его словам, чешские компании очень успешно предоставляют услуги и тяжелую технику украинской армии.