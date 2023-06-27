Чехия обещает увеличить поставки военной техники в Украину - министр

Чехия обещает предоставить еще больше военной техники Украине. Министр обороны Чехии, Яна Чернохова, заявила на пресс-конференции, что в армейских складах еще имеются технические средства, которые можно передать Украине.
Сообщение об этом было распространено Ceske Noviny.
Сообщение об этом было распространено Ceske Noviny.
Министр также отметила, что чешская армия учитывает уроки, извлеченные из конфликта на Украине, при осуществлении закупок и разработке оборонной стратегии, которая планируется завершиться к сентябрю 2023 года, в соответствии с сообщением Министерства обороны Чехии.
В свою очередь, премьер-министр Петр Фиала отметил, что Чехия уже предоставила Украине значительное количество военной техники с января по май 2023 года, включая 24 танка, 76 боевых машин пехоты (БМП), 645 противотанковых управляемых ракет, 16 специальных автомобилей для систем противовоздушной обороны (ПВО), 57 тысяч боеприпасов для артиллерийских орудий, а также 144 зенитных орудия.
Кроме того, Украина получила другие военные материалы, оборудование, запасные части, топливо и средства радиационной, химической и биологической защиты.
Фиала отметил, что правительство Чехии также организовало поставки сотен дополнительных единиц тяжелой военной техники по лицензии или в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
В свою очередь, премьер-министр Петр Фиала отметил, что Чехия уже предоставила Украине значительное количество военной техники с января по май 2023 года, включая 24 танка, 76 боевых машин пехоты (БМП), 645 противотанковых управляемых ракет, 16 специальных автомобилей для систем противовоздушной обороны (ПВО), 57 тысяч боеприпасов для артиллерийских орудий, а также 144 зенитных орудия.
Кроме того, Украина получила другие военные материалы, оборудование, запасные части, топливо и средства радиационной, химической и биологической защиты.
Фиала отметил, что правительство Чехии также организовало поставки сотен дополнительных единиц тяжелой военной техники по лицензии или в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
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