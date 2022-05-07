Чехия нашла чем заменить покупку российской нефти

17:34 06 мая Киев, Украина

При помощи трубопровода TAL, который идет из итальянского Триеста, Прага избавиться от зависимости русской нефти.

Об этом в четверг, 5 мая, заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.

"Это очень важно, если мы хотим ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти. Ужесточение пропускной способности нефтепровода является ключом к снятию зависимости от российской нефти", - заявил он.



По словам Фиалы, это самый простой путь найти замены нефти из РФ.

"TAL решил бы наши проблемы. Австрии и Германии", - добавил он.