Чехия нашла чем заменить покупку российской нефти

17:34 06 мая Киев, Украина

При помощи трубопровода TAL, который идет из итальянского Триеста, Прага избавиться от зависимости русской нефти.

 
Об этом в четверг, 5 мая, заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.
 
"Это очень важно, если мы хотим ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти. Ужесточение пропускной способности нефтепровода является ключом к снятию зависимости от российской нефти", - заявил он.

По словам Фиалы, это самый простой путь найти замены нефти из РФ.
 
"TAL решил бы наши проблемы. Австрии и Германии", - добавил он.

Сейчас Евросоюз рассматривает запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.

Группа компаний TAL было создана в 60-х годах для эксплуатации Трансальпийского нефтепровода общей протяженностью 753 км, обеспечивающего 40% импорта нефти Германии, 90% Австрии и 50% Чехией. Стартовой точкой трубопровода является порт Триеста (Италия).

Накануне СМИ опубликовали проект шестого пакета санкций ЕС. Планируется отсрочить полное эмбарго на сырую нефть на шесть месяцев, а на нефтепродукты - восемь, говорится в предварительных документах.