Чехия нашла чем заменить покупку российской нефти

При помощи трубопровода TAL, который идет из итальянского Триеста, Прага избавиться от зависимости русской нефти.
Об этом в четверг, 5 мая, заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.
По словам Фиалы, это самый простой путь найти замены нефти из РФ.
Сейчас Евросоюз рассматривает запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.
Группа компаний TAL было создана в 60-х годах для эксплуатации Трансальпийского нефтепровода общей протяженностью 753 км, обеспечивающего 40% импорта нефти Германии, 90% Австрии и 50% Чехией. Стартовой точкой трубопровода является порт Триеста (Италия).
Накануне СМИ опубликовали проект шестого пакета санкций ЕС. Планируется отсрочить полное эмбарго на сырую нефть на шесть месяцев, а на нефтепродукты - восемь, говорится в предварительных документах.
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