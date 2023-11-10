Чехия и Тайвань подписали соглашение о помощи Украине

15:32 10 ноября Киев, Украина

Чехия и Тайвань в пятницу, 10 ноября, подписали соглашение о совместной работе по восстановлению водных и энергетических систем Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что соглашение между Тайванем и Чехией было подписано дипломатами в столицах обеих стран



Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный в Тайбэе на церемонии подписания сказал, что его страна имеет "прочную связь с Тайванем".

"Мы очень рады, что защищающая нас Украину вместе с нами поддерживает наш великий союзник и друг — Тайвань", — сказал Копечный.

По словам заместителя министра иностранных дел Тайваня Роя Ли, помощь будет расширяться и в других областях, чтобы способствовать восстановлению нормальной жизни, "если Украина приблизится к окончательной победе".

"Только единство демократических стран может наказать и удержать авторитарные страны от повторения ошибочных решений", - заявил Рой Ли.

С начала полномасштабной войны в Украине Тайвань предоставил более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против россии.



Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана. Но страны Центральной и Восточной Европы были заинтересованы в поддержке Тайваня, особенно после нападения россии на Украину, несмотря на гнев КНР по поводу таких контактов и ослабление международной дипломатической изоляции Тайваня.