Чехия и Тайвань подписали соглашение о помощи Украине

Чехия и Тайвань в пятницу, 10 ноября, подписали соглашение о совместной работе по восстановлению водных и энергетических систем Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что соглашение между Тайванем и Чехией было подписано дипломатами в столицах обеих стран
Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный в Тайбэе на церемонии подписания сказал, что его страна имеет "прочную связь с Тайванем".
Отмечается, что соглашение между Тайванем и Чехией было подписано дипломатами в столицах обеих стран
Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный в Тайбэе на церемонии подписания сказал, что его страна имеет "прочную связь с Тайванем".
По словам заместителя министра иностранных дел Тайваня Роя Ли, помощь будет расширяться и в других областях, чтобы способствовать восстановлению нормальной жизни, "если Украина приблизится к окончательной победе".
С начала полномасштабной войны в Украине Тайвань предоставил более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и присоединился к санкциям Запада против россии.
Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана. Но страны Центральной и Восточной Европы были заинтересованы в поддержке Тайваня, особенно после нападения россии на Украину, несмотря на гнев КНР по поводу таких контактов и ослабление международной дипломатической изоляции Тайваня.
Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана. Но страны Центральной и Восточной Европы были заинтересованы в поддержке Тайваня, особенно после нападения россии на Украину, несмотря на гнев КНР по поводу таких контактов и ослабление международной дипломатической изоляции Тайваня.
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