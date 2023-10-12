Чехия и Дания передадут Украине новое оружие

15:42 12 октября Киев, Украина

В ближайшие месяцы Дания и Чехия окажут очередную оборонную помощь Украине - передадут для армии БМП, танки и боеприпасы.
 
В сообщении чешского министерства обороны говорится, что за средства правительства Дании передадут для ВСУ в первой части оборонной программы:
  • около 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков;
  • 2500 пистолетов;
  • 7000 винтовок;
  • 500 ручных пулеметов;
  • 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и ISR (разведывательное оборудование);
  • крупнокалиберные боеприпасы.
Пакет включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении украинских военных.

Чехия и Дания также планируют в дальнейшем передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7000 единиц противотанкового оружия, 10 000 ручных гранат, 60 минометных систем, антидроновые системы.
"Это весомая передача техники, которая очень нужна Украине. Этот подарок стал возможным благодаря сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", – сказал министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.
Ранее Испания анонсировала передачу ЗРК Hawk и боеприпасов 155 и 105 калибров. О помощи Испании объявила министр обороны страны Маргарита Роблес на встрече в формате "Рамштайн" с участием президента Украины Владимира Зеленского.