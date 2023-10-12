Чехия и Дания передадут Украине новое оружие

В ближайшие месяцы Дания и Чехия окажут очередную оборонную помощь Украине - передадут для армии БМП, танки и боеприпасы.
В сообщении чешского министерства обороны говорится, что за средства правительства Дании передадут для ВСУ в первой части оборонной программы:
- около 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков;
- 2500 пистолетов;
- 7000 винтовок;
- 500 ручных пулеметов;
- 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и ISR (разведывательное оборудование);
- крупнокалиберные боеприпасы.
Пакет включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении украинских военных.
Чехия и Дания также планируют в дальнейшем передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7000 единиц противотанкового оружия, 10 000 ручных гранат, 60 минометных систем, антидроновые системы.
Чехия и Дания также планируют в дальнейшем передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7000 единиц противотанкового оружия, 10 000 ручных гранат, 60 минометных систем, антидроновые системы.
Ранее Испания анонсировала передачу ЗРК Hawk и боеприпасов 155 и 105 калибров. О помощи Испании объявила министр обороны страны Маргарита Роблес на встрече в формате "Рамштайн" с участием президента Украины Владимира Зеленского.
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