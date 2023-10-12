Чехия и Дания передадут Украине новое оружие

15:42 12 октября Киев, Украина

В ближайшие месяцы Дания и Чехия окажут очередную оборонную помощь Украине - передадут для армии БМП, танки и боеприпасы

В сообщении чешского министерства обороны говорится, что за средства правительства Дании передадут для ВСУ в первой части оборонной программы:

около 50 боевых машин пехоты и основных боевых танков;

2500 пистолетов;

7000 винтовок;

500 ручных пулеметов;

500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и ISR (разведывательное оборудование);

крупнокалиберные боеприпасы.

Пакет включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику, уже находящуюся на вооружении украинских военных.



Чехия и Дания также планируют в дальнейшем передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 орудий, 7000 единиц противотанкового оружия, 10 000 ручных гранат, 60 минометных систем, антидроновые системы.