Чехия, Дания и Нидерланды заключили соглашение о поставках вооружения Украине

Чехия заключила соглашение с Данией и Нидерландами о поставках вооружений для Украины. Это соглашение было подписано 19 сентября на базе ВВС США Рамштайн в Германии в рамках встречи Контактной группы по помощи Украине.
Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.
Заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что речь идет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, а также боеприпасов от компаний военно-промышленного комплекса.
Согласно информации от Министерства обороны Чехии, Украина получит как современное чешское оружие, так и модернизированную военную технику, которая уже находится на вооружении украинских вооруженных сил. Первым этапом в рамках этого проекта будет передача 15 модернизированных танков Т-72ЕА в ближайшие месяцы.
Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.
Заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что речь идет о поставках дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, а также боеприпасов от компаний военно-промышленного комплекса.
Согласно информации от Министерства обороны Чехии, Украина получит как современное чешское оружие, так и модернизированную военную технику, которая уже находится на вооружении украинских вооруженных сил. Первым этапом в рамках этого проекта будет передача 15 модернизированных танков Т-72ЕА в ближайшие месяцы.
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