Чехия будет производить оружие для Украины в больших количествах: на чем сосредоточится

Чехия станет производить оружие для Украины в больших количествах. В частности, это касается и тяжелого вооружения.
Заместитель министра обороны Томаш Копечный, координирующий поставки оружия в Украину с начала российского вторжения, рассказал Radiožurnál, что подобное решение — результат октябрьской встречи премьер-министра Фиалы и президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, тысячи украинцев также приедут в Чехию работать на чешских заводах по производству оружия.
Заместитель министра обороны Томаш Копечный, координирующий поставки оружия в Украину с начала российского вторжения, рассказал Radiožurnál, что подобное решение — результат октябрьской встречи премьер-министра Фиалы и президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, тысячи украинцев также приедут в Чехию работать на чешских заводах по производству оружия.
По его словам, в Чехии просто не хватает работников с опытом работы в оружейной промышленности, поэтому квалифицированные украинские рабочие и инженеры станут огромным благом для страны.
Производство оплачивают партнеры по НАТО.
Замминистра обороны сообщил, что на первом этапе акцент будет делаться на совместной модернизации и ремонте мощностей, а затем на производстве тяжелой боевой техники. Он подчеркнул, что производство оружия на чешских заводах не представляет повышенного риска для безопасности.
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