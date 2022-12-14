Чехия будет производить оружие для Украины в больших количествах: на чем сосредоточится

16:37 14 декабря Киев, Украина

Чехия станет производить оружие для Украины в больших количествах. В частности, это касается и тяжелого вооружения.



Заместитель министра обороны Томаш Копечный, координирующий поставки оружия в Украину с начала российского вторжения, рассказал Radiožurnál, что подобное решение — результат октябрьской встречи премьер-министра Фиалы и президента Украины Владимира Зеленского.



По его словам, тысячи украинцев также приедут в Чехию работать на чешских заводах по производству оружия.

"Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. Для украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников", - отметил Копечный.

По его словам, в Чехии просто не хватает работников с опытом работы в оружейной промышленности, поэтому квалифицированные украинские рабочие и инженеры станут огромным благом для страны.

Производство оплачивают партнеры по НАТО.

"Так же, как и в предыдущих проектах. Они существуют благодаря важным международным донорам в рамках Копенгагенской инициативы, то есть скандинавские страны и Великобритания. завершить проекты Для всех приведу пример поставки девяноста танков Т-72.Сорок пять финансируются Соединенными Штатами, другая половина – Королевством Нидерландов.Другим примером могут быть гаубицы Zuzana, которые финансировал консорциум, в который входили норвежцы. Еще одним инвестором будет украинское государство, которое будет заказывать товар", - отметил он.

Замминистра обороны сообщил, что на первом этапе акцент будет делаться на совместной модернизации и ремонте мощностей, а затем на производстве тяжелой боевой техники. Он подчеркнул, что производство оружия на чешских заводах не представляет повышенного риска для безопасности.