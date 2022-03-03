Чего ждет Россия от второго раунда переговоров с Украиной

13:16 03 Март Киев, Украина

Сегодня, 3 марта в 14-00 должен состояться второй раунд российско-украинских переговоров, который пройдет в Брестской области Беларуси. Россия поделиа свои требования на три части и намерена обсудить вопрос гарантий своей безопасности.

Блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, пишут РосСМИ.

По его словам, российско-украинские переговоры ожидаются в 14.00 в Брестской области.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть основания полагать, что "украинская делегация затягивает переговоры".

А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия в ходе второго раунда переговоров готова обсуждать вопрос гарантий безопасности и Украины, и всей Европы.

Но, по его словам, мирные договоренности РФ и Украины обязательно должны включать пункт об уничтожении угрожающих Москве вооружений.