Чего ожидать от ЧВК Вагнер со стороны беларуси: в НАТО оценили степень угрозы

07:30 13 августа Киев, Украина

После того, как в беларусь передислоцировались отряды наемников ЧВК Вагнер, вооруженные силы Украины и Польши усилили контроль за приграничной территорией.

Однако, как утверждает директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций (Стратком) Янис Сартс, пока прямой угрозы от российских наемников ЧВК Вагнер, размещенных в беларуси нет. Об этом в субботу, 12 августа, он рассказал в эфире канала TV3, передает Радіо Свобода.

Он указал, что сейчас русские наемники плохо вооружены и их немного. Кроме того, они плохо финансируются, а "без денег эти люди ничего не делают".

В то же время он не исключил, что россияне планируют провокации на западных и северных границах.

"Некоторые вагнеровцы - это бывшие спецназовцы, прошедшие подготовку для проведения диверсий", - отметил Сартс.

Однако, по словам Сартса, "непохоже, что кто-то готов финансировать диверсии", поэтому "уровень угрозы со стороны ЧВК Вагнер снизился".

Соединенные Штаты Америки продолжают отслеживать движение российских наемников ЧВК Вагнера на территории беларуси.