Чего ожидает Кремль от предстоящих переговоров Байдена и Путина

Как известно, 7 декабря запланирована встреча Байдена и Путина в формате видеоконференции. Чего ожидает от этой встречи сам хозяин Кремля и на что рассчитывает американский президент? Ясно одно – речь будет идти об Украине.
Требования Кремля Путин выразил в своем заявлении о том, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы гарантировали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются, прежде всего, Украины и Грузии.
В свойственной ему манере Путин пригрозил, заявив, что Россия "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО будет и дальше расширяться.
В ответ на требования России президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий" – после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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