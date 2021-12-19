Чего ожидает Кремль от предстоящих переговоров Байдена и Путина

08:08 04 Декабрь Киев, Украина

Как известно, 7 декабря запланирована встреча Байдена и Путина в формате видеоконференции. Чего ожидает от этой встречи сам хозяин Кремля и на что рассчитывает американский президент? Ясно одно – речь будет идти об Украине.

Требования Кремля Путин выразил в своем заявлении о том, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы гарантировали, что Альянс не будет расширяться на восток. Путин ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются, прежде всего, Украины и Грузии.

В свойственной ему манере Путин пригрозил, заявив, что Россия "будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на угрозу", если инфраструктура НАТО будет и дальше расширяться.

В ответ на требования России президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий" – после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий,"- ответил Байден.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что запланированы телефонные разговоры президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом – до и после его предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным.