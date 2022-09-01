Часть служб штаба Черноморского флота рф перенесена из Севастополя в Новороссийск

08:49 29 августа Киев, Украина

Источники российской «Новой газеты» подтвердили, что часть служб штаба Черноморского флота перенесена из Севастополя в Новороссийск. И это очень показательный шаг. Такое делается, когда нет возможности обеспечить безопасность штабу или есть уверенность, что территорию можно потерять.