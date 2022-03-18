Церковь поможет ТКГ вести "сложные диалоги"

19:27 23 октября Киев, Украина

Опыт священнослужителей в урегулировании социальных вопросов планируют использовать в работе в Трехсторонней контактной группы.



Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий



На такой шаг власти готовы пойти из-за того, что священнослужители имеют хороший опыт в восстановлении доверия и снижении страха в обществе. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Специального киевского форума 23 октября.На такой шаг власти готовы пойти из-за того, что священнослужители имеют хороший опыт в восстановлении доверия и снижении страха в обществе.

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня — это снижение уровня страха в обществе и восстановления доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог ", — отметил Резников.

Он отметил, что это хорошая идея, и пока правительство имеет положительную реакцию от представителей конфессий.