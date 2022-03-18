Церковь поможет ТКГ вести "сложные диалоги"

Опыт священнослужителей в урегулировании социальных вопросов планируют использовать в работе в Трехсторонней контактной группы.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Специального киевского форума 23 октября.
На такой шаг власти готовы пойти из-за того, что священнослужители имеют хороший опыт в восстановлении доверия и снижении страха в обществе.
Он отметил, что это хорошая идея, и пока правительство имеет положительную реакцию от представителей конфессий.
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