Центризбирком прекратил полномочия всего состава Буринской городской ТИК

20:56 09 ноября Киев, Украина

За игнорирование решения суда, которое вступило в законную силу, ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Буринской городской ТИК Конотопского района Сумской области.

Поэтому Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Буринской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.



При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включено лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15 часов 10 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав, сообщили в пресс-службе.



Также ЦИК обратила внимание Буринской городской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы.