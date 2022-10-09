Центр Москвы перекрыли из-за массового задержания военных, - ГУР

Центр Москвы перекрыли из-за массового задержания военных. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.

По их информации, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне.