Цель российских "вагнеровцев" в Украине - запугать и посеять панику

В российском вторжении в Украину принимают участие около 190 тысяч кадровых военных, и привлечение к нему тысяч наемников ППК «Вагнер» (ныне «Лига») не сможет повлиять на исход войны. Но президент РФ Владимир Путин хочет использовать наемников в Украине в других целях, пишет The Economist .
Если раньше наемниками «Вагнера» могли стать люди с опытом службы в силовых структурах, обладающих определенными военными навыками, то сейчас в наемники берут тех, кому раньше отказывали из-за малого боевого опыта или сомнительного прошлого. «Они берут всех», – говорит российский журналист Илья Рождественский, изучающий работу российских ПИК.
Прибывшие в Украину наемники, вероятно, не воюют с частями регулярной российской армии, предполагают журналисты. СБУ сообщала, что группы «вагнеровцев» отправляли в Киев для убийства украинских властей. Кремль действительно планировал смену власти в Киеве на пророссийскую, но «блицкриг» провалился. «Журналисты, которые отслеживают деятельность этой группы, считают, что их использование для такой деликатной миссии маловероятно», - отмечается в материале.
Наемников же перебрасывают во временно оккупированные районы Донеччины и Луганщины, они должны усилить ряды так называемых «армейских корпусов», чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ на востоке. Минобороны Великобритании 28 марта сообщило, что на Донбасс могут отправить более тысячи наемников, включая высшее руководство ПВК «Вагнер».
«Даже если в Украину прибудет больше российских наемников, их послужной список говорит о том, что они могут внести вклад не столько в динамику конфликта, сколько в нарастающий вал военных преступлений», - говорится в материале.
Именно устрашения, жестокие убийства и пытки и станут основной задачей «вагнеровцев» в Украине, предполагают журналисты, ссылаясь на зверства наемников в Сирии и других странах.
Наемники, прибывающие сейчас в Украину, похоже, не входят в основную группу «Вагнера», а присоединяются к новым специальным формированиям, отмечает издание. «Они используют старую инфраструктуру «Вагнера» – базу, каналы вербовки. Но это не то, что мы привыкли называть «Вагнером», – говорит российский журналист Илья Барабанов.
В Украине наемникам предлагают $2367 в месяц (более 200 тысяч рублей). И это в несколько раз больше, чем доходы солдат регулярной армии.
Россия может перебросить в Украину "вагнеровцев" из Ливии и Центральноафриканской республики, но такая ротация будет незначительной, считает Барабанов. Ведь несмотря на войну ПИК «Вагнер» продолжает выполнять другие «контракты» за границей.
Если раньше наемниками «Вагнера» могли стать люди с опытом службы в силовых структурах, обладающих определенными военными навыками, то сейчас в наемники берут тех, кому раньше отказывали из-за малого боевого опыта или сомнительного прошлого. «Они берут всех», – говорит российский журналист Илья Рождественский, изучающий работу российских ПИК.
Прибывшие в Украину наемники, вероятно, не воюют с частями регулярной российской армии, предполагают журналисты. СБУ сообщала, что группы «вагнеровцев» отправляли в Киев для убийства украинских властей. Кремль действительно планировал смену власти в Киеве на пророссийскую, но «блицкриг» провалился. «Журналисты, которые отслеживают деятельность этой группы, считают, что их использование для такой деликатной миссии маловероятно», - отмечается в материале.
Наемников же перебрасывают во временно оккупированные районы Донеччины и Луганщины, они должны усилить ряды так называемых «армейских корпусов», чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ на востоке. Минобороны Великобритании 28 марта сообщило, что на Донбасс могут отправить более тысячи наемников, включая высшее руководство ПВК «Вагнер».
«Даже если в Украину прибудет больше российских наемников, их послужной список говорит о том, что они могут внести вклад не столько в динамику конфликта, сколько в нарастающий вал военных преступлений», - говорится в материале.
Именно устрашения, жестокие убийства и пытки и станут основной задачей «вагнеровцев» в Украине, предполагают журналисты, ссылаясь на зверства наемников в Сирии и других странах.
Наемники, прибывающие сейчас в Украину, похоже, не входят в основную группу «Вагнера», а присоединяются к новым специальным формированиям, отмечает издание. «Они используют старую инфраструктуру «Вагнера» – базу, каналы вербовки. Но это не то, что мы привыкли называть «Вагнером», – говорит российский журналист Илья Барабанов.
В Украине наемникам предлагают $2367 в месяц (более 200 тысяч рублей). И это в несколько раз больше, чем доходы солдат регулярной армии.
Россия может перебросить в Украину "вагнеровцев" из Ливии и Центральноафриканской республики, но такая ротация будет незначительной, считает Барабанов. Ведь несмотря на войну ПИК «Вагнер» продолжает выполнять другие «контракты» за границей.
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