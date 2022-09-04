Цель контрнаступления ВСУ на юге - разрушить армию рф, - ISW

Целью контрнаступления ВСУ на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за субботу, 3 сентября.
В Институте изучения войны отмечают, что слова Арестовича совпадают с их выводами о контрнаступлении. Там считают, что контрнаступление не приведет к быстрому возвращению оккупированных территорий, но ВСУ стремятся нарушить все логистические узлы оккупантов, что приведет к сокращению их военного потенциала.
Так можно сохранить большее количество жизней украинских военных. Поэтому тактика ВСУ получила положительную оценку от разведки Британии - там в субботу заявили, что наши войска достигли тактической "неожиданности". Из-за большого участка фронта оккупанты могут предстать перед выбором - на какое направление перебрасывать свои войска", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны рф официально подтвердили, что ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Николаевском направлениях.
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