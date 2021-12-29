Бывший нардеп Андрей Артеменко хочет вернуть гражданство

Комиссия по вопросам гражданства получила иск от экс-нардепа Андрея Артеменко, с просьбой признать факт лишения его украинского гражданства, незаконным.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
По информации ОАСК, Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение Президента предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.
Среди других требований иска - обязать Комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу о проверке представления Государственной миграционной службы о потере Артеменко гражданства и принятого соответствующего решения по результатам проверки.
Среди других требований иска - обязать Комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу о проверке представления Государственной миграционной службы о потере Артеменко гражданства и принятого соответствующего решения по результатам проверки.
Напомним, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ "О прекращении гражданства Украины Артеменко А.В., Боровика А., Новгородского Д.В. и других". Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Артеменко 16 мая. Соответствующее постановление парламентарии поддержали 244 голосами при необходимом минимуме в 226.
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