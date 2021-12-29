Бывший нардеп Андрей Артеменко хочет вернуть гражданство

20:14 18 Август Киев, Украина

Комиссия по вопросам гражданства получила иск от экс-нардепа Андрея Артеменко, с просьбой признать факт лишения его украинского гражданства, незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица - Президент Украины и Государственная миграционная служба Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ОАСК, Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение Президента предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.



Среди других требований иска - обязать Комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу о проверке представления Государственной миграционной службы о потере Артеменко гражданства и принятого соответствующего решения по результатам проверки.

"По мнению истца, Комиссией была груба нарушена процедура рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - заявили в пресс-службе.