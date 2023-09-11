Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус призывает ускорить поставки истребителей Украине

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Дэвид Петреус, призвал Вашингтон ускорить доставку истребителей в Украину и пересмотреть возможность поставки дальнобойных ракет.
По информации The Telegraph, Петреус подчеркнул необходимость предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, а также призвал другие страны увеличить объемы поставок оружия большой дальности. Он считает, что эти меры могут помочь украинским вооруженным силам изменить ход войны.
По словам экс-директора ЦРУ, США должны активизировать передачу ракет ATACMS, что увеличит радиус действия предоставленного ранее оружия. Он также надеется, что поставки истребителей в Украину смогут быть осуществлены ранее, чем планировалось.
Петреус призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen, так как он считает, что они лучше подходят для эксплуатации на жестких взлетно-посадочных полосах, которые доступны украинским вооруженным силам.
По информации The Telegraph, Петреус подчеркнул необходимость предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, а также призвал другие страны увеличить объемы поставок оружия большой дальности. Он считает, что эти меры могут помочь украинским вооруженным силам изменить ход войны.
По словам экс-директора ЦРУ, США должны активизировать передачу ракет ATACMS, что увеличит радиус действия предоставленного ранее оружия. Он также надеется, что поставки истребителей в Украину смогут быть осуществлены ранее, чем планировалось.
Петреус призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen, так как он считает, что они лучше подходят для эксплуатации на жестких взлетно-посадочных полосах, которые доступны украинским вооруженным силам.
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