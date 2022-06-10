Бывший генерал разведки объяснил, как ВСУ могут освободить Херсон и Мелитополь

Вооруженные силы Украины на сегодня на всех направлениях действуют очень правильно.
Но по мере поступления западного оружия они смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонской и Запорожской областях.
Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.
По его словам, если украинским военным удастся пробить коридор к морю, то это создаст условия для окружения российских оккупантов. Именно это, по его мнению, и позволит вызволить из оккупации Херсон, Мелитополь и другие населенные пункты даже без штурма.
В то же время украинским войскам нужно наносить удары и на других участках фронта, чтобы ослабить позиции путинских войск, говорит генерал.
В украинской разведке ранее сообщали, что в результате удачного контрнаступления защитников Украины на херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно возводят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения. Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века.
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