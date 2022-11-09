Бывшего главу НБУ объявили в международный розыск

15:30 09 ноября Киев, Украина

Экс главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск. Об этом 9 ноября сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

"Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищениях в Укргазбанке", - уточнила представитель САП.