Бывшего главу НБУ объявили в международный розыск

Экс главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск. Об этом 9 ноября сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.
Накануне общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщила в Telegram, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили Шевченко в международный розыск, поскольку 28 октября он не пришел на допрос по делу о противоправной деятельности должностных лиц Укргазбанка, в котором проходит как подозреваемый.
Об этом ЦПК узнал на заседании Высшего антикоррупционного суда по заочному избранию меры пресечения бывшему главе Нацбанка.
По информации прокурора САП, 20 сентября Шевченко выехал за пределы Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Через день она должна была закончиться, но чиновник не вернулся домой. Вместо этого он сам оформил себе отпуск до 30 сентября, а затем продлил его еще на неделю.
4 октября Шевченко объявил в Facebook, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день экс-глава НБУ написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он - за границей на лечении.
По словам адвоката, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье.
В САП утверждают, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического медицинского запрета на дальние переезды у него нет.
28 октября бывшего руководителя Нацбанка вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.
Об этом ЦПК узнал на заседании Высшего антикоррупционного суда по заочному избранию меры пресечения бывшему главе Нацбанка.
По информации прокурора САП, 20 сентября Шевченко выехал за пределы Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Через день она должна была закончиться, но чиновник не вернулся домой. Вместо этого он сам оформил себе отпуск до 30 сентября, а затем продлил его еще на неделю.
4 октября Шевченко объявил в Facebook, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день экс-глава НБУ написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он - за границей на лечении.
По словам адвоката, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где стал на консульский учет и арендовал жилье.
В САП утверждают, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического медицинского запрета на дальние переезды у него нет.
28 октября бывшего руководителя Нацбанка вызвали на допрос в качестве подозреваемого. Поскольку он не пришел, НАБУ и САП объявили его в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.
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