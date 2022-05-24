Бывшая глава Нацбанка про показания Медведчука

10:29 24 мая Киев, Украина

Валерия Гонтарева отрицает свою причастность к "угольному делу".

Об этом говорится в ее комментарии по поводу показаний Виктора Медведчука , которые накануне опубликовала Служба безопасности Украины.

"Я послушала это памфлет СБУ-Медведчука. Даже Медведчук рассказывает там, что НБУ не принимал участия ни в трубопроводе ни в расчетах за уголь. Более того, он даже говорит, что НБУ запретил все расчеты на неконтролируемых территориях", – сказала Гонтарева.

Она заверила, что Национальный банк в то время, о котором говорит Медведчук, не получал никаких специальных задач и работал над системой выплаты пенсий, зарплат и расчетов для бизнеса на неподконтрольных территориях исключительно в рамках принятого закона о Крыме и Донбассе.



В то же время экс-председатель НБУ обратила внимание на то, что СБУ вместе с Медведчуком почему-то уделили ей значительную часть своего ролика.



Учитывая это, Гонтарева напомнила, что ранее Игорь Суркис уже подавал иск к ней в Лондоне, обвиняя ее в сговоре с президентом Петром Порошенко во время национализации ПриватБанка, однако это завершилось полным поражением истца.